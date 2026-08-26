En el marco del Mes del Orgullo LGBITQ+ este sábado se realizará la quinta marcha del orgullo y cuarta edición de Plaza Marika en Oberá. La actividad que se desarrollará en PLaza San Martín fue declarado de interés municipal pór los ediles de la ciudad y es abiertp a toda la comunidad.

«La concentración será en el Centro Cívico a las 15, para marchar a la Plaza a las 16, donde nos encontraremos con un festival artístico y la feria con emprendedores de Oberá, Posadas, Jardín América y Eldoradp, entre otras localidades» explicó María Alejandro, referente del colectivo Frontera Marika, organizador del evento.

La propuesta que ubica a la ciudad como espacio plural, inclusiva y comprometida, incluye un programa cultural con distintas bandas locales y provinciales. «Será un espacio de encuentro, abrazo y construcción» agregó María.