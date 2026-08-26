Este domingo 22 desde las 9, en el km 850 de la Ruta Nacional 14, en Leandro N. Alem, organizado por el Centro de Educación Física (CEF N°4), grupo «Flechita», con el acompañamiento de la Asociación Misionera de Tiro con Arco (AMiTA), se realizará la Final Provincial de la disciplina.

«Vamos a recibir a clubes y escuelas de toda la provincia, donde competirán de igual a igual arqueros Federados y No Federados en las categorías Sub-10, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Escuelas, Senior y +50, en las divisiones de arcos Compuestos, Recurvos, Rasos y Longbow» expresó Marcelo Sydloski, titular de AMiTa. «Con inscripciones ya cerradas, contaremos con más de 50 competidores de: Escuela Tupambaé de San Antonio, Valkiria de Oberá, Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del CePARD, los organizadores CEF N°4, CAPY de Puerto Iguazú, CETARUIZ de Ruiz de Montoya, club Suizo Ruiz de Montoya, Tiro con Arco Capiovi, Capiovi,Club CAPRI club de Educación y Club Centro de Cazadores, todos de la ciudad de Posadas»remarcó.

Habrá sorteos para el público presente y competidores, kermeses, servicio de cantina. La actividad es abierta a todo público y de ingreso gratuito..

El deporte hace varios años viene creciendo y captando nuevos adeptos. Entre los competidores estarán arqueros que compitieron en los Juegos Nacionales Juveniles Evita, subcampeón a nivel continental, campeones Argentinos y Regionales, y arqueros que dejaron su marca con récords nacionales, como también los ternados 2026 en la Fiesta del Deporte Misionero.

«Esta disciplina está escribiendo su camino en la tierra colorada, de la mano de todo el equipo, entrenadores que siguen capacitándose mediante la Federación Argentina con cursos continentales, como también su equipo de jueces y aspirantes que estarán colaborando del evento» subrayó Sydloski.