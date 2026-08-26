En el marco de la 3° Sesión Especial, realizada el jueves 19 de noviembre en el recinto del Concejo Deliberante de Oberá, se aprobó la sexta Consolidación Normativa del Digesto Jurídico Municipal, una herramienta fundamental para garantizar la seguridad jurídica y facilitar el acceso de los ciudadanos a las ordenanzas vigentes.

La sesión contó con la presencia del intendente municipal, Pablo Hassan; la secretaria legislativa de la Cámara de Representantes de Misiones y responsable del Digesto Jurídico provincial, Dra. Silvana Pérez; el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullón, y los concejales Verónica Noguera, Maximilian Binder, María Luisa Glum, Marcelo Sedoff, Adriana Rodríguez Sartori y Mara Frontini.

Con esta nueva actualización, Oberá cuenta con 278 ordenanzas vigentes. El proceso de consolidación comprende la incorporación de nuevas normas, la revisión de las existentes, la eliminación de aquellas que perdieron vigencia y la corrección de errores, permitiendo mantener un cuerpo normativo ordenado, actualizado y de fácil consulta.

El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullón, destacó el trabajo realizado y agradeció el acompañamiento del equipo provincial y del personal local. “Estamos muy contentos de haber podido realizar una nueva consolidación del Digesto Jurídico Municipal. Es un trabajo arduo que se lleva adelante todos los años y que comienza ni bien finalizan las sesiones. Este año quedaron vigentes 278 ordenanzas”, expresó.

Por su parte, la Dra. Silvana Pérez resaltó el proceso de depuración normativa que lleva adelante Oberá y lo consideró un ejemplo para otros municipios. Recordó que hace seis años la ciudad contaba con aproximadamente 3.700 ordenanzas y que, a partir del análisis y la actualización permanente, se llegó a las 278 normas vigentes.

“Hay una deflación normativa, que es la raíz y la base de tener un Digesto. Año a año no solamente se estudian las ordenanzas nuevas, sino también todas las anteriores, para depurar aquellas que ya no tienen vigencia ni objeto de permanecer en el mundo normativo”, explicó.

Asimismo, Pérez valoró el crecimiento del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios, destacando la importancia de que cada Concejo Deliberante avance hacia una mayor autonomía y autosuficiencia en la gestión de sus digestos jurídicos.

La consolidación anual permite que los vecinos y cualquier persona interesada puedan acceder a información confiable y actualizada sobre las normas municipales, fortaleciendo la transparencia institucional y la seguridad jurídica en Oberá.