En la mañana de este jueves 19 de noviembre se realizó, en la sede de la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (CRIPCO), el lanzamiento oficial de la segunda edición de la Exposición Agroindustrial Oberá, que tendrá lugar los días 10 y 11 de abril de 2027 en el Parque de las Naciones.

La presentación contó con la presencia del intendente municipal, Pablo Hassan; el presidente de la CRIPCO, Daniel Friedrich; la presidente de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey; Elena Acosta, en representación de la Cámara de Turismo; Betti Taron, por CAMEM; y la directora de Desarrollo Económico y Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Oberá y coordinadora de la exposición, Nelsy Pryszczuk, además de representantes de instituciones, empresarios y comerciantes.

Como primer acto, el intendente Hassan, junto a los presidentes de la CRIPCO y la Federación de Colectividades, firmaron el convenio marco que establece el compromiso institucional para la organización de esta nueva edición.

Durante el lanzamiento, las autoridades coincidieron en destacar la importancia del trabajo articulado entre las instituciones públicas y privadas para fortalecer el desarrollo productivo, comercial, industrial y turístico de la ciudad y la región.

Daniel Friedrich expresó su satisfacción por dar continuidad a una propuesta que tuvo una importante convocatoria en su primera edición y resaltó el compromiso de las instituciones participantes. Asimismo, señaló que la CRIPCO aportará su estructura y recursos humanos, además de la administración de las reservas y el cobro de los espacios destinados a los expositores. También recordó el eslogan de la exposición: “Donde crecen las oportunidades”.

Por su parte, Marta Wieremiey destacó el aporte de la Federación de Colectividades a través de la infraestructura del Parque de las Naciones, un espacio que permitirá recibir a expositores y visitantes. Además, manifestó su expectativa de que esta segunda edición supere los resultados de la primera, poniendo en valor el esfuerzo conjunto de los equipos de trabajo.

El intendente Pablo Hassan remarcó que la vinculación entre los sectores productivos es fundamental para impulsar el crecimiento económico. En ese sentido, recordó que la primera exposición permitió generar numerosos contactos y oportunidades de negocios, y planteó como desafío ampliar esos vínculos, convocando a empresarios de toda la provincia, la región y países vecinos como Brasil y Paraguay.

La segunda Exposición Agroindustrial Oberá contará con cerca de 200 espacios para expositores: 100 cubiertos y 100 al aire libre. Además, se informó que los valores promocionales para la reserva de stands estarán vigentes hasta el 20 de diciembre de 2026, mientras que en enero de 2027 se aplicará una actualización del 30 %.

Con esta nueva edición, Oberá busca consolidar un espacio de encuentro, exhibición, intercambio y generación de negocios para los sectores agropecuario, industrial, comercial y tecnológico, fortaleciendo el trabajo conjunto y el potencial productivo de la zona centro de Misiones.

La cita será el 10 y 11 de abril de 2027, en el Parque de las Naciones, para seguir generando oportunidades y proyectando el crecimiento de Oberá y toda la región