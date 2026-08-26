El entrenador de Fútbol, Jeremías Paredes, organiza el cuarto Campus de Tecnificación de Fútbol en Oberá. En esta oportunidad compartirá la experiencia el ex jugador de Boca y de la selección nacional, Hugo Ibarra.

La actividad se desarrollará desde el domingo 6 al jueves 10 de diciembre, en el Complejo del Km 10, destinado a jugadores, jugadoras, entrenadores, interesados en general. «Tendremos diferentes acciones para que alcance a todos. Capacitaciones para entrenadores en paralelo. Charla sobre nutrición para jugadores y padres. La idea es que sea integral, pensando en todos los aspectos que hacen a la competencia. Tanto para quienes apuntan al alto rendimiento, como para quienes quieren sumar técnicas y conocimientos» explicó el organizador.

También habrá un espacio destinado al fútbol femenino con la prsencia de una ex jugadora profesional y entrenadora de Paraguay. «Angie Delgado es una profesional sumamente capacitada y de gran experiencia en el fútbol femenino. Queríamos tener una propuesta específica para las chicas, pude compartir con Angie en el Barca y me pareció que es la indicada, por suerte pudo coordinar sus compromisos y estar en Oberá» señaló Jeremías Paredes.

Hugo Ibarra tendrá momentos exclusivos con los participantes, como así también compartirá todas las actividades en el campo de juego y un espacio de intercambio de experiencia, en una especie de entrevista abierta a público en general.

Para mayores datos e información interesados se pueden comunicar al 3754-478248.