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Oro del obereño Martín Ito, integrante de la Selección Argentina de Beach Handball

  • 28/octubre/2026
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El obereño Martín Ito, se consagró Campeón con la Selección Argentina juvenil de Beach Handball, en la Copa Internacional Mejillones, Chile, 2026.

En la final el elenco juvenil masculino venció a su par chileno, anfitriones de la competencia, por un meritorio 2 a 0.

El certamen internacional se disputó en el Polideportivo Juan Alvarez Rubiño de Mejillones, Chile.

Por su parte las chicas se quedaron con el cuarto lugar. El importante evento sirvió además de preparación para la próxima competencia internacional, Campeonato Sur-Centroamericano de la disciplina.

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