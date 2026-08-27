La quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de Primera División de la Liga Regional Obereña de Fútbol dejó un panorama cada vez más definido de cara a la última jornada de la fase clasificatoria. Con varios resultados importantes, clásicos incluidos, y un partido que no pudo disputarse en la Zona D, algunos equipos ya tienen garantizado su lugar en la siguiente instancia, mientras que en otras zonas la definición sigue abierta.

En la Zona A, AEMO y Atlético Alem aseguraron su clasificación. Ambos lideran con 10 puntos y ya no pueden ser alcanzados por Atlético Guaraní, que suma 6 unidades y tiene solamente un partido por disputar. En esta quinta fecha, AEMO consiguió una importante victoria por 2 a 1 frente a Atlético Guaraní, mientras que Atlético Alem se quedó con el clásico de Leandro N. Alem al vencer por 3 a 1 a Atlético Iguazú. Cabe recordar que, en el encuentro pendiente de la cuarta fecha disputado el sábado, Atlético Guaraní había goleado 5 a 0 a Atlético Alem.

En la Zona B, Olimpia/San Antonio es el primer clasificado. El conjunto obereño alcanzó los 13 puntos tras vencer como visitante por 3 a 1 a Racing de Villa Svea y se aseguró matemáticamente uno de los dos lugares disponibles. La segunda plaza todavía está en disputa: Ex Alumnos 185 suma 7 puntos, Atlético Oberá tiene 5 y Racing cierra con 1. En el superclásico obereño, el Decano Obereño y el «Exa» igualaron 1 a 1, resultado que mantiene abierta la definición.

La Zona C también tendrá que esperar hasta la última fecha para conocer a sus clasificados. River de Santa Rita y River de Villa Bonita comparten la primera posición con 5 puntos, mientras que San Martín de 25 de Mayo tiene 2. En esta jornada, River de Villa Bonita derrotó 3 a 0 a San Martín, mientras que River de Santa Rita tuvo fecha libre. Con un partido por disputarse, la definición dependerá del último resultado y de los criterios de desempate que pudieran corresponder.

Por su parte, la Zona D presenta una situación particular. Independiente lidera con 8 puntos, seguido por Atlético Campo Grande y Atlético Campo Viera, ambos con 7. En esta fecha, Atlético Campo Viera consiguió una valiosa victoria por 3 a 2 frente a Atlético Campo Grande, resultado que apretó aún más la pelea por los dos lugares de clasificación. El otro encuentro de la jornada, entre Atlético Aristóbulo del Valle e Independiente, no se disputó por decisión del equipo local (no completó equipo). La situación quedó a consideración del Tribunal de Disciplina y, de acuerdo con lo sucedido, es probable que se resuelva otorgándole los puntos al conjunto visitante. De confirmarse ese fallo, Independiente sumaría tres unidades, llegaría a 11 y aseguraría su clasificación.

Además, todavía está pendiente el encuentro de la cuarta fecha entre Atlético Campo Grande y Atlético Aristóbulo del Valle, que será determinante para las aspiraciones de los equipos involucrados.

Con este panorama, AEMO, Atlético Alem y Olimpia/San Antonio son los tres equipos que ya tienen asegurada su clasificación. Independiente podría sumarse a esa lista si el Tribunal de Disciplina confirma la adjudicación de los puntos. El resto deberá esperar la última fecha para definir su futuro en el certamen.