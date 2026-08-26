En el marco de la 32° Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó la Declaración de Interés Público Municipal de la 5° Jornada de Enfermería Neonatal, que se realizará este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 8 horas, en el Salón Bicentenario de la ciudad, bajo el lema “Enfermería neonatal: ciencia que cuida, cuidado que transforma”.

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, capacitación e intercambio de conocimientos destinado a fortalecer las competencias de los profesionales de enfermería y de los equipos de salud que intervienen en la atención de recién nacidos, promoviendo la actualización científica, las prácticas seguras y la mejora continua de la calidad asistencial.

La jornada contará con la participación especial de la Mgter. Ivana Brunetti, de la Universidad Austral de Buenos Aires, quien abordará la problemática de las lesiones cutáneas relacionadas con adhesivos médicos (MARSI), una temática de relevancia para la prevención de lesiones y la seguridad de los pacientes.

Entre los principales ejes de trabajo se encuentran las prácticas seguras, el cuidado integral del recién nacido y la participación de las familias en los procesos de atención. La actividad es organizada de manera articulada por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, el Hospital Nivel III de Oberá, el Hospital Materno Neonatal, el Departamento de Enfermería y otras instituciones participantes.

Karina Escobar, integrante de la organización de la jornada, destacó la importancia de desarrollar este encuentro en Oberá y señaló que, por primera vez, la actividad tendrá como sede la ciudad, ya que habitualmente se realiza en Posadas.

En este sentido, explicó que la propuesta se lleva adelante en conjunto con el Hospital Materno Neonatal de Posadas y contará con la participación de profesionales de distintos hospitales de la provincia, entre ellos los de San Vicente, Leandro N. Alem y Eldorado, fortaleciendo el intercambio de experiencias y conocimientos entre los equipos de salud.

Asimismo, Escobar comentó que la jornada se enmarca en las actividades de la Semana del Prematuro, que este año trabaja bajo el lema “Pequeños gigantes, gran potencial”. Durante estos días se desarrollan charlas y capacitaciones dentro del hospital, además de acciones destinadas a fortalecer el acompañamiento de las familias, el seguimiento de los niños prematuros luego del alta y la promoción de la lactancia materna.

En relación con este último aspecto, destacó la reciente puesta en funcionamiento de un nuevo Centro de Lactancia Materna, que brinda a las madres un espacio de mayor privacidad y comodidad para la extracción de leche. La iniciativa se complementa con mejoras en los espacios de neonatología, favoreciendo el ingreso y la permanencia de las familias junto a sus bebés.

Desde el Concejo Deliberante se destacó que la realización de este tipo de encuentros representa una valiosa oportunidad para fortalecer el desarrollo profesional, promover el trabajo interdisciplinario y consolidar prácticas de atención neonatal seguras, humanizadas e integrales.

La Declaración de Interés Público Municipal reconoce, de esta manera, el valor sanitario, educativo y comunitario de una propuesta que contribuye al fortalecimiento de los servicios de salud y pone en el centro la importancia del cuidado de los recién nacidos y el acompañamiento de sus familias.