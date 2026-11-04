“Polifonías” inauguró el ciclo “En Obras” en la Casa del Bicentenario

La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario fue escenario de la primera edición de “En Obras”, un ciclo de encuentros entre las artes que busca generar espacios de intercambio entre artistas, promover distintas expresiones culturales y acercar el arte a la comunidad.

La iniciativa surge del trabajo conjunto y la voluntad de artistas y referentes culturales, con el objetivo de fortalecer este ámbito como un lugar de encuentro, exhibición y expresión, donde puedan convivir diferentes propuestas artísticas y más vecinos tengan la oportunidad de acercarse a conocerlas.

Durante la presentación, se explicó que el ciclo propone pensar el arte como una expresión viva y en permanente transformación, en la que las obras se reinventan y adquieren nuevos sentidos a partir del contacto con el público y el intercambio entre artistas. En ese sentido, la iniciativa busca generar experiencias que permitan cruzar distintos lenguajes artísticos y sostener una agenda periódica de actividades en la Casa del Bicentenario.

La primera edición tuvo como eje la inauguración de “Polifonía Escultórica”, una muestra del Taller de Escultura de Silvana Kelm y Mario Kitagrocki, que desarrolla sus actividades en Posadas, Oberá y Aristóbulo del Valle.

Con esta primera presentación, “En Obras” pone en marcha una nueva propuesta cultural que invita a descubrir los procesos creativos, compartir experiencias y generar vínculos entre las distintas disciplinas artísticas y la comunidad.