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Valeska Bazila en el Sudamericano de Colombia

  • 5/noviembre/2026
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La gimnasta obereña, Valeska Bazila y su entrenadora Natalia Ottaviano, ya están en Medellín Colombia participando del Sudamericano de Gimnasia Rítmica Age Group y junior que se extenderá hasta el 9 de noviembre.

Valeska es la única Misionera que clasificó e ingresó a la selección argentina, que está confirmada con 61 participantes y la Prof. Norma Thiel, referente de la Federación Misionera de Gimnasia, ha sido designada como Jefa de Equipo.

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