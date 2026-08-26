Valeska Bazila en el Sudamericano de Colombia

La gimnasta obereña, Valeska Bazila y su entrenadora Natalia Ottaviano, ya están en Medellín Colombia participando del Sudamericano de Gimnasia Rítmica Age Group y junior que se extenderá hasta el 9 de noviembre.

Valeska es la única Misionera que clasificó e ingresó a la selección argentina, que está confirmada con 61 participantes y la Prof. Norma Thiel, referente de la Federación Misionera de Gimnasia, ha sido designada como Jefa de Equipo.