Atletismo Adaptado y Natación las primeras medallas misioneras en los Juegos Nacionales Evita

La disciplina Atletismo Adaptado le dio a Misiones las primeras medallas en los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata. En la jornada de la tarde, la primera de la semana para ese deporte, Braian Lópes (Campo Ramón) y Luana Vázquez (Posadas), cosecharon dos medallas doradas cada uno, generando una gran alegría en toda la delegación.

Braian Lópes (Visual T13)

1º puesto en 200m

1º puesto en salto en largo

Luana Vázquez – (Visual T11)

1º puesto en 200m

1º puesto en salto en largo

Por su parte el nadador, Thiago Laphitz (Posadas/CAPRI), obtuvo el 1º puesto en la prueba 100m Libre.

La primera jornada de competencia, movilizó a gran parte de la delegación en las diferentes actividades. Misiones tiene representantes en las 36 disciplinas.