El tornado en Panambí dejó más de 100 damnificados, tres lesionados y cuantiosos daños materiales

El tornado que afectó este miércoles por la mañana a Panambí provocó importantes daños materiales en viviendas, galpones, plantaciones, maquinarias agrícolas y vehículos. Hasta el momento, se contabilizaron más de 100 personas damnificadas y tres lesionados leves. La Policía de Misiones desplegó más de 100 efectivos para asistir a las familias, despejar caminos y continuar con los relevamientos en las zonas afectadas.

El fenómeno meteorológico se registró alrededor de las 8 horas y tuvo una duración aproximada de cinco minutos. Afectó principalmente a Puerto Panambí, Puerto Rosario, Paraje Dorado, Pedregullo, Paraje Chico Alférez y Colonia Resingero, además de distintos sectores de la franja costera del río Uruguay.

Entre las personas lesionadas, una mujer de 30 años sufrió golpes en la espalda mientras protegía a su hija de 10 años durante la destrucción de su vivienda, en Paraje Chico Alférez. En tanto, en Paraje Dorado, un hombre de 54 años y una mujer de 35 resultaron heridos al derrumbarse el galpón donde trabajaban. Los tres presentaron lesiones leves y recibieron atención médica.

Los relevamientos realizados durante la jornada permitieron constatar voladuras de techos y daños en viviendas, galpones tabacaleros, plantaciones, maquinarias agrícolas y vehículos. También se registraron árboles y postes del tendido eléctrico caídos sobre las rutas provinciales 5 y Costera 2, además de caminos vecinales.

El temporal también provocó daños en instalaciones del predio municipal, la División Delitos Rurales y el Destacamento de Puerto Panambí, según los primeros informes de la Comisaría local, dependiente de la Unidad Regional II.

Ante la magnitud del fenómeno, se activó el Comité de Emergencia para coordinar las tareas entre los distintos organismos del Estado y los municipios. Por disposición de la Jefatura de Policía, más de 100 efectivos de la Unidad Regional II y de otras dependencias de la provincia fueron movilizados para reforzar la asistencia en colonias, chacras y parajes rurales.

El operativo incluye tareas de asistencia a los damnificados, recuperación de bienes, reparación de techos, despeje de caminos y relevamiento de los daños. El jefe y el subjefe de la Policía de Misiones supervisan el despliegue, que cuenta con recursos humanos, móviles y equipamiento de distintas dependencias.

Asimismo, se coordinan las acciones con Protección Civil, otros organismos provinciales y los municipios de Panambí y Florentino Ameghino, mientras se elevan informes de situación al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

El funcionario expresó que, por indicación del gobernador Hugo Passalacqua, se pusieron todos los recursos del Estado a disposición de las familias afectadas y aseguró que la asistencia continuará el tiempo que sea necesario, incluso en las colonias y chacras más alejadas.

Debido a la amplia extensión territorial alcanzada por el tornado, los operativos de asistencia y relevamiento continuarán durante las próximas horas y se extenderán durante la jornada del jueves, con el objetivo de llegar a todos los sectores afectados y completar la evaluación de los daños.