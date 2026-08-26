La EPET N.º 3 representará a Oberá en el Desafío ECO YPF 2026 y recibió el acompañamiento del Concejo Deliberante

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El Concejo Deliberante de Oberá aprobó, en el marco de la 31.ª Sesión Ordinaria del martes 3 de noviembre, la declaración de interés municipal de la participación de los estudiantes de sexto año de la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 3 “Polonia” en la competencia nacional Desafío ECO YPF 2026. Asimismo, se aprobó una colaboración económica para acompañar a la delegación estudiantil en esta experiencia.
El certamen se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla, de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Allí, los alumnos obereños presentarán un vehículo eléctrico de emisión cero, modelo 19.01, diseñado y construido por ellos mismos con el acompañamiento de sus docentes.
El proyecto integra conocimientos de mecánica, electricidad, electrónica, diseño asistido por computadora y seguridad, con el objetivo de desarrollar un vehículo eficiente, liviano y seguro, promoviendo además la innovación tecnológica y la movilidad sustentable.
El profesor Guillermo Pic destacó la importancia del acompañamiento recibido: “Para nosotros significa mucho. Estamos muy agradecidos al Concejo Deliberante y a la Municipalidad de Oberá. Los chicos están fervientes por el viaje, están preparados y quedan algunos retoques en el vehículo”. También expresó su orgullo como docente al ver cómo los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos durante su formación y los plasman en un proyecto concreto.
Por su parte, el alumno Axel Barasz contó que el equipo trabajó desde el comienzo en la difusión de la iniciativa y en la búsqueda de patrocinadores, logrando una importante respuesta de empresas, familiares y vecinos. Explicó que la participación surgió a partir de una beca otorgada por el Automóvil Club Argentino, que les permitió acceder al kit para construir el vehículo. “Fue bastante estresante por momentos, porque requiere mucho pensar, idear y planificar cómo armar el monoplaza”, señaló, y agradeció el acompañamiento de toda la comunidad.
El concejal Aníbal Ramírez, autor de los proyectos aprobados, agradeció a sus pares por acompañar ambas iniciativas y resaltó el esfuerzo de estudiantes y docentes. “Es importante reconocer el trabajo que vienen haciendo, dedicando muchísimo tiempo, incluso fuera de sus horarios habituales de estudio y trabajo. Este vehículo es el resultado de años de formación y de todo el conocimiento que los chicos fueron adquiriendo”, manifestó.
Finalmente, Ramírez convocó a la comunidad a continuar apoyando la educación pública y este tipo de propuestas que vinculan la formación técnica con la innovación y el desarrollo tecnológico, y expresó sus deseos de éxito para la delegación que representará a Oberá en esta competencia nacional.