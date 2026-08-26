Este viernes habrá controles de salud y vacunación gratuita en el Centro Cívico de Oberá

Este viernes 6 de noviembre, de 8:30 a 11:30, se realizará una nueva edición de la Parada Saludable Integral en la plaza del Centro Cívico de Oberá. La jornada reunirá servicios gratuitos de prevención, controles médicos, vacunación y asesoramiento sobre distintas temáticas vinculadas con la salud, el bienestar social y el cuidado del ambiente.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Gobierno de la Ciudad de Oberá y la Dirección Zona Centro Uruguay de Salud, con la participación de distintas instituciones y organizaciones de la comunidad.

Entre los servicios disponibles, los vecinos podrán acceder a controles de presión arterial, peso y talla, evaluación de riesgo cardiovascular, glucotest y evaluación nutricional. También se realizarán vacunaciones, pruebas rápidas de VIH y consejerías sobre hábitos alimentarios, salud sexual y procreación responsable. Para acceder a estas prestaciones, deberán concurrir con DNI y libreta de vacunación.

La jornada también incluirá acciones de prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, información sobre distintos tipos de cáncer y actividades de concientización sobre el consumo problemático y las adicciones.

Además, se brindará asesoramiento sobre beneficios sociales para personas con discapacidad, difusión de la ley de acogimiento familiar y prevención de la trata de personas y delitos conexos, como el grooming. También habrá espacios de concientización sobre las violencias y actividades lúdicas destinadas a los más pequeños.

En el marco de las propuestas de acompañamiento a pacientes oncológicos, participará Pelucas Solidarias, que llevará adelante la confección de pelucas. Asimismo, LALCEC brindará información vinculada con la prevención del cáncer.

La iniciativa contempla también acciones de cuidado animal, con vacunación antirrábica y entrega de antiparasitarios para mascotas, además de actividades de prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, a través del programa Chau Mosquito.

Por otra parte, Oberá Sustentable impulsará una campaña de recolección de residuos electrónicos y pilas, con el propósito de promover su correcta disposición y el cuidado del ambiente.

La propuesta contará con la participación de la Dirección Zona Centro Uruguay de Salud, LALCEC, Pelucas Solidarias, el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), Oberá Sustentable y la Municipalidad de Oberá.

La actividad será libre y gratuita y está destinada a toda la comunidad.