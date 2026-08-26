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Locales Policiales

Allanaron una vivienda en Oberá por amenazas de muerte y secuestraron una pistola 9 milímetros

  • 7/noviembre/2026
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El procedimiento se realizó en el barrio Villa Lhor, luego de que un hombre de 54 años denunciara que un vecino lo había amenazado de muerte mientras lo apuntaba con un arma de fuego. Por orden judicial, la Policía allanó el domicilio del acusado y secuestró una pistola calibre 9 milímetros.

La investigación comenzó el pasado 5 de noviembre, cuando el denunciante, domiciliado sobre la calle Río Salado, manifestó que durante la madrugada su vecino se había presentado en su vivienda y lo había amenazado de muerte mientras lo apuntaba con un arma de fuego.

A partir de la denuncia, se inició una causa por amenazas de muerte agravadas por el uso de arma de fuego. En ese contexto, y por disposición judicial, efectivos de la Comisaría Tercera realizaron un allanamiento en el domicilio del denunciado, ubicado sobre la misma calle.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una pistola semiautomática marca Bersa, modelo Thunder 9 Pro, calibre 9 milímetros, que sería la utilizada en el hecho investigado. El operativo contó con la colaboración de efectivos de las Divisiones Comando Sur e Infantería de Oberá.

Finalmente, la Justicia dispuso que Gustavo D. (54) fuera notificado de la instrucción de la causa y estableció una prohibición de contacto con el denunciante.

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