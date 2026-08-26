Oberá: inauguraron la nueva sede de la Sección Canes en el barrio Bella Vista.

El gobernador Hugo Passalacqua inauguró este viernes 6 de noviembre la nueva sede de la Sección Canes de la Unidad Regional II, ubicada en el barrio Bella Vista de Oberá. El espacio fue reacondicionado como base de prevención policial y cuenta con guardias las 24 horas, caniles y sectores destinados al adiestramiento.

La inauguración también incluyó la habilitación de una plaza canina para los vecinos y la incorporación de un móvil operativo. Además, fueron presentados Kyra y Balto, dos cachorros cuyos nombres fueron elegidos por la comunidad a través de las redes sociales de la Policía.

Acompañaron al mandatario el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el intendente Pablo Hassan; el jefe de Policía, comisario general Sandro Alberto Martínez; el subjefe, comisario general Raúl David Maslowski; y el jefe de la Unidad Regional II, comisario general Claudio Marcelo Ludtke.

Durante el acto, el juez Diego Agustín Lafata hizo entrega de una camioneta Fiat Toro otorgada por el Poder Judicial. El vehículo fue acondicionado para el traslado y despliegue de guías y canes en operativos de alto impacto y recorridas preventivas.

La nueva base permitirá reforzar las tareas de prevención en el barrio Bella Vista y otros sectores de Oberá. Por su parte, la plaza canina ofrecerá a las familias un espacio de recreación, con juegos y obstáculos destinados a sus mascotas.

Kyra y Balto, dos cachorros de raza pastor alemán, también fueron protagonistas de la jornada. Ambos comenzarán su preparación para incorporarse a futuras tareas de seguridad. Sus nombres fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta a la comunidad en las redes sociales policiales.

La Sección Canes funciona desde 2023 y cuenta actualmente con tres perros operativos. Con la nueva infraestructura y los recursos incorporados, la Policía busca ampliar su capacidad preventiva y fortalecer el vínculo con los vecinos.