Breaking News :

Una multitud vive el desfile de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comienza con entrada gratuita

Despiste en la RN14 dejó varios hospitalizados

Jóvenes atletas participaron de una nueva competencia de los JDM e Intercolegiales

Paseo guiado gratuito: en el Jardín Botánico este domingo en Oberá

  1. Home
  2. Locales
  3. Se habría quedado dormido al volante, despistó con su auto…
Locales Policiales

Se habría quedado dormido al volante, despistó con su auto y terminó entre las malezas sobre la Ruta 103

  • 7/noviembre/2026
  • No Comments
  • 3
  • 1 minute read
Vinkmag ad

Un conductor de 28 años protagonizó un despiste este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial 103, en jurisdicción de San Martín, luego de que, según manifestó, se quedara dormido al volante y perdiera el control de su vehículo. El automóvil terminó fuera de la calzada, entre las malezas y en sentido contrario al de circulación. No se registraron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió cerca de las 6, entre los kilómetros 42 y 43 de la mencionada ruta. En el lugar, efectivos de la Comisaría de San Martín constataron que se trataba de un Volkswagen Bora, que circulaba en sentido San Martín-Oberá y era conducido por Joel T., de 28 años.

Según manifestó el conductor ante los uniformados, se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del rodado y despistara hacia una zona de malezas, donde terminó orientado en sentido contrario al de circulación.

Como consecuencia del siniestro, el automóvil sufrió daños materiales, mientras que el conductor manifestó no presentar lesiones.

En el lugar trabajó personal de la comisaría jurisdiccional, que realizó las tareas de rigor.

Tags:

Read Previous

Una mujer sufrió convulsiones en Mártires y fue trasladada de urgencia al hospital

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Most Popular

Tecnología

Meta acordó pagar casi 17.000 millones de dólares para frenar el juicio por la adicción de menores a sus redes

26/agosto/2026
General

Oberá moderniza sus trabajos de bacheo logrando más eficiencia y capacidad de respuesta

27/agosto/2026
Locales

Se habría quedado dormido al volante, despistó con su auto y terminó entre las malezas sobre la Ruta 103

7/noviembre/2026
Video

Reina de la Colectividad Alemana – Malena Stefanía Mayerhofer

7/agosto/2025
Video

Paises Árabes Mayra Belén Blasig

8/agosto/2025