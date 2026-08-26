Se habría quedado dormido al volante, despistó con su auto y terminó entre las malezas sobre la Ruta 103

Un conductor de 28 años protagonizó un despiste este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial 103, en jurisdicción de San Martín, luego de que, según manifestó, se quedara dormido al volante y perdiera el control de su vehículo. El automóvil terminó fuera de la calzada, entre las malezas y en sentido contrario al de circulación. No se registraron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió cerca de las 6, entre los kilómetros 42 y 43 de la mencionada ruta. En el lugar, efectivos de la Comisaría de San Martín constataron que se trataba de un Volkswagen Bora, que circulaba en sentido San Martín-Oberá y era conducido por Joel T., de 28 años.

Según manifestó el conductor ante los uniformados, se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del rodado y despistara hacia una zona de malezas, donde terminó orientado en sentido contrario al de circulación.

Como consecuencia del siniestro, el automóvil sufrió daños materiales, mientras que el conductor manifestó no presentar lesiones.

En el lugar trabajó personal de la comisaría jurisdiccional, que realizó las tareas de rigor.