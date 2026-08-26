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El Concejo Deliberante aprobó un convenio para avanzar con el asfaltado urbano y otro que otorga descuentos a empleados municipales

  • 6/noviembre/2026
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En el marco de la 31° Sesión Ordinaria, realizada el martes 3 de noviembre, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó dos ordenanzas vinculadas al desarrollo de infraestructura urbana y a la generación de beneficios para los trabajadores municipales.

Por medio de la Ordenanza I N.º 59, se aprobó el Convenio de Comodato suscripto entre la Municipalidad de Oberá y la Dirección Provincial de Vialidad, mediante el cual se otorga en préstamo de uso una máquina terminadora de pavimento asfáltico.

La maquinaria será destinada exclusivamente a los trabajos contemplados en el “Plan Integral de Asfaltado Urbano 2026/2027”, permitiendo fortalecer las tareas de pavimentación previstas para la ciudad. El convenio tiene vigencia hasta el 10 de diciembre de 2027, con posibilidad de renovación por acuerdo entre las partes.

Por otra parte, mediante la Ordenanza XVIII N.º 12, se aprobó el Convenio de Colaboración Institucional entre la Municipalidad de Oberá y la empresa Pinturas Misioneras SRL. El acuerdo establece un beneficio comercial para los empleados municipales, quienes podrán acceder a un 30 % de descuento sobre el precio de lista en compras en efectivo de los productos comercializados por la firma.

Al respecto, el concejal Maximilian Binder explicó que ambos convenios representan herramientas importantes para la ciudad y sus trabajadores. En relación con el acuerdo con Vialidad Provincial, destacó que el préstamo de la máquina terminadora permitirá avanzar con el cumplimiento del plan estratégico de asfaltado previsto hasta 2027.

En cuanto al convenio con Pinturas Misioneras, Binder precisó que el beneficio está destinado a empleados municipales que acrediten su relación de dependencia mediante un mecanismo de validación que proporcionará el Municipio a la empresa. Además, aclaró que las compras deberán realizarse de manera presencial y al contado para acceder al descuento del 30 % sobre los precios de lista.

El acuerdo con Pinturas Misioneras rige desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la renovación automática por períodos anuales, salvo comunicación expresa de alguna de las partes en contrario.

De esta manera, el Concejo Deliberante continúa acompañando iniciativas que contribuyen al mejoramiento de la infraestructura urbana y promueven beneficios concretos para los trabajadores municipales.

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