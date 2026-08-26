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Locales Policiales

Una mujer sufrió convulsiones en Mártires y fue trasladada de urgencia al hospital

  • 7/noviembre/2026
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Efectivos de la Policía de Misiones asistieron a una mujer de 37 años que presentaba convulsiones y dificultades para respirar en el Lote 47 de Mártires. Ante la emergencia, los uniformados acudieron al lugar y la trasladaron al Hospital de Santa Ana para que recibiera atención médica.

La intervención comenzó luego de que una mujer de 38 años se comunicara telefónicamente con la dependencia policial para alertar sobre el estado de salud de una conocida, quien sufría convulsiones y tenía dificultades para respirar.

Ante la situación, efectivos de la Comisaría de Mártires se dirigieron hasta el Lote 47, donde asistieron a la mujer y dispusieron su traslado al centro de salud.

Finalmente, la ciudadana fue llevada en un móvil policial hasta el Hospital de Santa Ana, donde quedó a cargo del personal sanitario.

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