Robó el televisor de su padre y fue aprehendido tras un operativo policial en Oberá

Un hombre de 24 años, conocido como “Luli”, fue aprehendido en Oberá luego de que la Policía constatara que registraba un pedido activo de demora en el marco de una investigación por el robo de un televisor Smart TV de 43 pulgadas, denunciado por su padre. El aparato había sido recuperado previamente por efectivos policiales.

El procedimiento se concretó este sábado, cerca de las 2, cuando efectivos de la Comisaría Primera realizaban recorridas preventivas sobre la avenida José Ingenieros, en la intersección con calle Austria. En ese lugar observaron a un hombre que, al advertir la presencia del móvil policial, intentó escapar y ocultarse entre vehículos estacionados.

Tras identificarlo, los uniformados constataron que registraba un pedido activo de demora solicitado por la Comisaría Cuarta, en el marco de una causa por robo iniciada a partir de la denuncia de su padre, de 52 años.

Según lo denunciado, el hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando el damnificado constató que habían violentado la puerta de ingreso a su habitación y sustraído un televisor Smart TV de 43 pulgadas.

Finalmente, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la dependencia solicitante, por razones de jurisdicción. En tanto, el televisor denunciado como sustraído había sido recuperado previamente por personal de la División Comando Norte.