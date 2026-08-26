Amenazó de muerte a su familia, atacó a su hermano con un cuchillo y fue detenido en Oberá

Un hombre fue detenido este miércoles por la madrugada en Oberá, luego de protagonizar un episodio de violencia familiar en el que habría amenazado de muerte a integrantes de su familia, provocado daños en una motocicleta y agredido a su hermano con un cuchillo.

El hecho se conoció alrededor de las 2, cuando Adrián Ezequiel D. O. (27) se presentó en una dependencia policial y denunció que su hermano, Alexis P., había llegado a su vivienda, donde comenzó a amenazar al grupo familiar y ocasionó daños en su motocicleta. Según manifestó, también lo habría atacado con un arma blanca, por lo que debió abandonar la casa junto a su esposa y sus hijos para resguardarse.

A partir de la denuncia, los efectivos acudieron al domicilio y fueron recibidos por el presunto agresor, quien salió armado con un cuchillo y comenzó a amenazar al personal policial. Tras un forcejeo, los uniformados lograron desarmarlo y reducirlo. Luego concretaron su detención y el secuestro del arma blanca.

El hombre fue trasladado y quedó a disposición de la Comisaría Tercera, mientras continúan las actuaciones correspondientes.