Un hombre de 73 años se desorientó cuando regresaba a Oberá y fue asistido por policías en Campo Viera

Un hombre de 73 años que regresaba desde Guaraní hacia Oberá fue asistido este martes por la mañana por efectivos de la Policía de Misiones en Campo Viera. Los uniformados lo encontraron en la zona comercial de la avenida Del Té, donde advirtieron que necesitaba ayuda. Además de asistirlo ante un desperfecto eléctrico en su vehículo, lo acompañaron hasta su domicilio, donde pudo reencontrarse con su esposa.

El hombre, identificado como Alfredo José K. (73), manifestó que había viajado hasta Guaraní para controlar un terreno y que, cuando regresaba a Oberá por la ruta nacional 14 a bordo de su Ford EcoSport, se desorientó y tuvo dificultades para continuar el trayecto.

En esas circunstancias, efectivos de la División Comando Radioeléctrico de Campo Viera, que realizaban recorridas preventivas por la zona, advirtieron su situación y se acercaron para brindarle asistencia. Durante la intervención, también detectaron un desperfecto eléctrico en el vehículo y realizaron las tareas necesarias para que pudiera continuar circulando.

Una vez solucionado el inconveniente, los policías acompañaron al hombre hasta su vivienda en Oberá, donde fue recibido por su esposa. De esta manera, la intervención concluyó con el septuagenario de regreso en su hogar.