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Oberá coronará a los mejores del Karting 2026

  • 11/noviembre/2026
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El Kartódromo Ciudad de Oberá será epicentro el próximo fin de semana de la definición del Campeonato Misionero de Karting en Pista. El Gran Premio Coronación, en el marco de la 8ª fecha, se disputará el viernes, sábado y domingo bajo la organización del Automóvil Club Oberá y la fiscalización de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).

La 8ª y última fecha de la temporada para los karts tendrá el gran atractivo de definir las posiciones de las categorías para consagrar a los campeones y destacar a aquellos pilotos que tuvieron un rendimiento regular durante la temporada.

La actividad se pondrá en marcha el viernes con la habitual jornada de pruebas libres, programada de 9.30 a 17.30. Mientras que desde el sábado la actividad seguirá el ritmo del cronograma oficial de la FeMAD.
El trazado que se utilizará para esta fecha mantiene la base de la pista, aunque en este caso será sin las chicanas ubicadas la zona alta del predio, y con el mixto completo de curvas en el ingreso a la recta opuesta.

ENTRADAS PARA EL FINDE
En ese sentido, el ACO anunció el valor de la entrada general y el estacionamiento para el fin de semana que, en ambos casos, incluirán a los tres días (viernes, sábado y domingo) de actividad. Las entradas se podrán adquirir directamente en los portones de acceso al autódromo.

La entrada general tendrá un valor de 16.000 pesos y los menores de 12 años (inclusive) ingresarán sin abonar la entrada; mientras que el precio del estacionamiento por los tres días (viernes, sábado y domingo) será de $6.000.

Palpitando la carrera del fin de semana, el ACO realizará el jueves 12 de noviembre una acción en el centro de Oberá para promocionar la fecha del Misionero de Karting del fin de semana. Será exactamente en la plazoleta Güemes, frente a la Catedral San Antonio, de 18 a 21.30, con la presencia de karts de las categorías del campeonato, pilotos y dirigentes, que estarán a disposición de los medios de comunicación, que están cordialmente invitados a hacer la cobertura del evento.

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