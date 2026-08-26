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Locales Policiales

Un presunto desperfecto eléctrico provocó un incendio en una vivienda de Oberá.

  • 10/noviembre/2026
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Un incendio se registró este martes por la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle San Jorge, en el barrio Ecológico de Oberá. El inmueble, construido de madera y con techo de chapa de zinc, pertenece a un hombre de 67 años.

El hecho fue advertido alrededor de las 10, cuando una dotación de Bomberos de la Policía acudió al lugar y constató que las llamas afectaban distintos sectores de la vivienda. De inmediato, los efectivos desplegaron líneas de alta presión para combatir el fuego.

Como consecuencia del siniestro, resultaron dañadas la instalación eléctrica, parte del techo, la cabreada y el cielorraso de la construcción, que tiene aproximadamente 7 por 9 metros. La intervención de los bomberos permitió controlar el incendio y evitar que se propagara a otros sectores.

Según las primeras pericias, el fuego se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico. No se registraron personas lesionadas.

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