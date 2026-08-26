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Valeska Bazila de vuelta en Oberá con bronce sudamericano

  • 11/noviembre/2026
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La gimnasta obereña, Valeska Bazila, está de regreso en la ciudad, luego de participar con la Selección Argentina en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Ritmica en Medellin, Colombia, donde se subió al podio, con el tercer puesto por equipo.

La representante de la Escuela Municipal de Oberá, fue acompañada por su entrenadora Natalia Ottaviano, conductora también de la selección argentina integrada por 61 gimnastas.

Para la joven gimnasta el objetivo de sumar experiencia fue superado con la obtención de la medalla de bronce como parte del equipo argentino.

Resultados

Medalla de Bronce por Equipos categoría AC4 de Argentina.

Medalla de Bronce equipo Individual y Conjunto Maximo Acumulador categoría AC4 de Argentina.

Finalista aparato Mazas quedando entre las 8 mejores de Sudamérica, entre 25 gimnastas

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