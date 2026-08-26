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Locales Policiales

Una joven denunció agresiones y amenazas de su pareja y el hombre fue detenido.

  • 11/noviembre/2026
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Un hombre de 29 años fue detenido en Oberá, acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja, una joven de 23 años. El procedimiento se concretó luego de un requerimiento al CIO-911 y de un operativo policial que permitió localizar al sospechoso a pocos metros del domicilio donde habría ocurrido el hecho.

La intervención tuvo lugar este miércoles alrededor de las 18, en una vivienda ubicada sobre la calle Federación. Allí, la víctima manifestó que, tras una discusión, su pareja la agredió físicamente y la amenazó de muerte, para luego retirarse del lugar.

Ante la denuncia, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Zona Sur realizaron recorridas por las inmediaciones y lograron localizar y detener al acusado, identificado como Emiliano Joel H. (29).

Posteriormente, la joven fue trasladada a la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional II, donde formalizó la denuncia correspondiente. Según se informó, no sería el primer episodio de violencia, ya que existirían antecedentes de intervenciones policiales.

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