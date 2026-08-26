Un hombre de 29 años fue detenido en Oberá, acusado de amenazar de muerte a su pareja para evitar que lo denunciara por situaciones de violencia. El sospechoso se presentó en el lugar mientras efectivos policiales asistían a la mujer e intentó interferir en el procedimiento, por lo que fue reducido y detenido por disposición judicial.

El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 13 horas, en inmediaciones de las calles Finlandia y Erasmie, donde efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur fueron alertados por una mujer de 35 años que se encontraba angustiada y solicitaba ayuda.

La damnificada manifestó que atravesaba reiteradas situaciones de violencia por parte de su pareja conviviente, identificado como Max A. (29), quien, según relató, la había amenazado de muerte si acudía a la Justicia para denunciarlo.

Ante la gravedad de lo manifestado, los uniformados iniciaron una intervención para resguardar a la mujer. Sin embargo, mientras se desarrollaba el procedimiento, el acusado apareció a pocos metros e intentó obstaculizar la actuación policial, además de protagonizar un episodio de violencia contra los efectivos.

Frente a esta situación, los policías lograron reducirlo y demorarlo. Posteriormente, tras consultar con el magistrado interviniente, se dispuso su detención por las amenazas denunciadas y su accionar contra el personal policial.

Finalmente, el hombre quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras que la mujer fue asistida y recibió contención en la Comisaría de la Mujer, donde formalizó la denuncia correspondiente.