Un hombre de 33 años fue detenido este jueves en Oberá, acusado de incumplir una prohibición judicial de acercamiento, amenazar de muerte a su expareja y provocarle una herida en el mentón al arrojarle un cuchillo. El sospechoso había recuperado la libertad el pasado 4 de noviembre y fue localizado cuando merodeaba nuevamente las inmediaciones de la vivienda de la mujer.

El episodio fue denunciado por una mujer de 30 años, quien manifestó que alrededor de las 00:30 de este jueves su expareja se presentó en su domicilio, pese a tener vigente una medida judicial que le prohibía acercarse.

Según relató, el hombre, identificado como Mario Antonio A. (33), alias “Marito”, la amenazó de muerte y luego le arrojó un cuchillo que le provocó una lesión cortante en la zona del mentón.

A partir de la denuncia, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Zona Centro de Oberá desplegaron tareas de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda de la damnificada.

Alrededor de las 10:35, los uniformados observaron al sospechoso merodeando nuevamente el sector. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue interceptado y detenido.

Durante las averiguaciones, los investigadores establecieron que el hombre había recuperado su libertad el pasado 4 de noviembre, aunque continuaba sujeto a medidas cautelares que debía cumplir.

Por otra parte, también se investigan daños denunciados por otro vecino de la zona, cuya posible vinculación con el detenido deberá establecerse durante las actuaciones.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera de Oberá, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. En tanto, se aguarda el informe médico para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por la mujer.