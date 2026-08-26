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Locales Policiales

Policías detuvieron a un joven y demoraron a un adolescente por un robo en Guaraní

  • 3/noviembre/2026
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Un joven de 22 años fue detenido y un adolescente de 16 demorado en Guaraní, en el marco de la investigación por un robo cometido en la vivienda de un hombre de 66 años. Durante los procedimientos, la Policía recuperó varios de los elementos sustraídos.

La investigación comenzó a partir de la denuncia del damnificado, quien manifestó que el pasado 31 de octubre, entre las 19 y las 22:30, ingresaron a su domicilio luego de forzar una ventana ubicada en la parte posterior de la vivienda. Del lugar se llevaron distintos bienes.

A partir de las averiguaciones, los investigadores establecieron que los objetos robados habrían sido ofrecidos y comercializados en la zona por dos personas, entre ellas un menor de edad. En ese contexto, dos compradores entregaron voluntariamente los elementos que habían adquirido, sin conocer su presunta procedencia ilícita: una sierra sable marca Dowen Paggio y un par de zapatillas.

Con los datos reunidos, los efectivos localizaron a los sospechosos sobre la calle Falucho, en el barrio Unido, donde detuvieron a Alejandro C. (22) y demoraron a un adolescente de 16 años. Posteriormente, la madre del menor entregó una linterna marca Ecopower que también estaría vinculada al robo.

Finalmente, el adolescente fue notificado de la causa y entregado a su progenitora, mientras que el joven de 22 años quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

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