Los deportistas misioneros ya están en Mar del Plata

La delegación de la provincia, conformada por 400 personas, entre deportistas, entrenadores, entrenadoras, staff médico, coordinadores logísticos y generales, representantes de 36 disciplinas: Atletismo, Atletismo Adaptado, Bádminton, Básquet 3×3, Básquet 3×3 adaptado, BMX Freestyle, Boccia, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Esgrima, Futsal, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Goalball, Handball de playa, Hockey 7, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Olímpica, Natación, Natación Adaptada, Pádel, Rugby 7, Skate, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tenis de mesa adaptado, Tiro, Tiro con arco, Triatlón, Voley, Voley sentado y Voley de Playa, arribaron este mediodía a Mar del Plata para tomar parte de los Juegos Nacionales Evita 2026.

Jóvenes de Andresito, Apóstoles, Campo Grande, Cerro Azul, Colonia Alberdi, Concepción de la Sierra, Dos de Mayo, Eldorado, Garupá, Gobernador Roca, Jardín América, Montecarlo, Oberá, Posadas, Iguazú, Libertad, Puerto Rico, San Antonio, San Ignacio, San Javier, San Pedro, Santo Pipó y Wanda, entre otros municipios, conforman la nutrida delegación que partió ayer, domingo, del Cepard rumbo a «la feliz».

La planificación, organización, coordinación y recursos para la participación de la delegación provincial están a cargo del Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Deportes. Mientras que la organización general de los JDNE corresponde a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

la jornada de hoy, lunes, está destinada a la ubicación de las delegaciones -Misiones estará alojada en el hotel Riviera- y las acreditaciones de deportistas y entrenadores. Las competencias empezarán el martes 3 y se extenderán hasta el sábado 7 por la mañana. A las 18.30, en tanto está previsto el actio inaugural, con la presencia de los más de 8000 deportistas de todo el país.