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Locales Policiales

Un motociclista y una niña resultaron heridos tras un despiste en la Ruta 14 en Campo Ramón

  • 3/noviembre/2026
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Un hombre de 25 años sufrió lesiones graves y una niña de dos años resultó herida tras un despiste ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 888, en jurisdicción de Campo Ramón. Ambos viajaban en una motocicleta Motomel S2 de 150 cc junto a una mujer de la misma edad que no sufrió lesiones.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10, cuando el conductor circulaba en sentido Oberá-Campo Viera, perdió el control del rodado y terminó sobre la banquina.

Según manifestó el motociclista, el despiste se produjo luego de que un Chevrolet Corsa oscuro, que circulaba en el mismo sentido, lo sobrepasara a corta distancia y realizara una maniobra que lo obligó a perder el control. De acuerdo con su relato, el automóvil continuó su marcha y se retiró del lugar.

Tras el hecho, el conductor fue examinado por el médico, quien constató una luxación en el hombro derecho y excoriaciones en la mano derecha, con un tiempo probable de curación superior a los 30 días.

Por su parte, la niña presentó excoriaciones en las manos, pérdida parcial de la uña del dedo anular izquierdo y lesiones en el hombro izquierdo y la rodilla derecha. La mujer que viajaba como acompañante no presentó lesiones.

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