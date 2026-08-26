Detuvieron al principal sospechoso del doble homicidio de Los Helechos

Tras cuatro días de investigación, la Policía de Misiones detuvo a Marcelo Enrique I. (40), señalado como el principal sospechoso de los asesinatos de Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Gritzmacher (29). El análisis de cámaras de seguridad, las declaraciones testimoniales y el seguimiento de una motocicleta fueron determinantes para identificarlo y localizarlo. Una de las principales hipótesis apunta a un conflicto económico, debido a la relación comercial que mantenía con las víctimas.

La detención se concretó durante la noche del sábado 31 de octubre, mediante un allanamiento realizado en la vivienda del sospechoso, como resultado de las tareas investigativas desarrolladas por la Unidad Regional II de Oberá, en articulación con el Juzgado de Instrucción N.º 2, a cargo del juez subrogante Diego Lafata, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1.

Cabe recordar que el doble crimen habría ocurrido durante la noche del miércoles 28 de octubre, en Picada Sargento Cabral, de Los Helechos. Los cuerpos fueron encontrados a la mañana siguiente, cerca de las 8, en inmediaciones de un Ford Fiesta. En el lugar también fue hallado con vida el hijo de dos años de las víctimas, quien fue rescatado por trabajadores de un camión recolector.

Desde el inicio de la investigación, la Jefatura de Policía dispuso reforzar los equipos investigativos de la Unidad Regional II de Oberá, mediante la incorporación de personal especializado de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones. Este trabajo articulado con la Justicia, la Policía Científica, las divisiones Investigaciones y otras unidades especiales permitió reconstruir los movimientos de las víctimas, reunir testimonios, analizar registros de cámaras de seguridad y concretar los procedimientos que culminaron con la detención del principal sospechoso.

En ese marco, se llevaron adelante rastrillajes con la participación de más de 50 efectivos, allanamientos, entrevistas a testigos y análisis de registros fílmicos. A través de cámaras particulares y de una estación de servicio ubicada en el kilómetro 8, los investigadores lograron reconstruir movimientos previos al crimen y detectar una motocicleta que resultó clave para orientar la investigación.

A estos elementos se sumaron declaraciones testimoniales clave, que permitieron establecer nuevas conexiones, corroborar información obtenida durante las pesquisas y avanzar en la identificación del principal sospechoso. Asimismo, se estableció que el motociclista mantenía una relación comercial con las víctimas, quienes se dedicaban a la venta financiada de electrodomésticos. En consecuencia, una de las principales líneas investigativas apunta a una posible disputa económica, aunque continúan las diligencias para determinar con precisión el móvil del doble homicidio.

Con los elementos reunidos, durante la noche del sábado se concretó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde fue detenido. En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa. Posteriormente, durante el domingo, los investigadores secuestraron una motocicleta y un casco, que también fueron incorporados a la investigación. Asimismo, el Cuerpo Médico Forense tomó muestras genéticas de los elementos de interés y del vehículo de las víctimas para realizar los análisis correspondientes.

En paralelo, la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) trabaja en el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos, con el objetivo de obtener información relevante para la causa. A su vez, los investigadores continúan buscando los teléfonos celulares de ambas víctimas, que todavía no fueron localizados, y analizan registros de celdas de antenas de telefonía móvil para reconstruir posibles desplazamientos y conexiones vinculadas con el hecho.

Por otra parte, se estableció que el detenido registra 13 denuncias anteriores, principalmente por presuntas estafas y otros delitos contra la propiedad. Actualmente, permanece alojado en la Comisaría de Los Helechos, a disposición de la Justicia.

Asimismo, se aclaró que el sospechoso nunca integró la Policía de Misiones ni tuvo estado policial. Años atrás se había presentado a rendir el examen de ingreso a la institución, pero no fue incorporado, por lo que se descartó que haya mantenido una relación laboral previa con la fuerza.

Las intervenciones fueron supervisadas en el lugar por el juez Diego Lafata, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá y subrogante del Juzgado de Instrucción N.º 2, junto con la Jefatura de la Unidad Regional II. En tanto, continúan las pericias y demás diligencias judiciales para avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.