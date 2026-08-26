Avanza el Clausura de Fútbol femenino y masculino

Este fin de semana se disputarán partidos correspondientes al Torneo Clausura de la Liga Regional Obereña de Fútbol, tanto en la rama femenina como masculina.

El torneo Clausura 2026 de Primera División del fútbol femenino, tendrá este domingo 15 de noviembre la disputa de la 9ª fecha, penúltima jornada de la competencia, que comienza a transitar su tramo decisivo.

La actividad se desarrollará en el estadio Juan E. Barrios, del Complejo Deportivo de Santa Rita, con dos encuentros que pueden resultar determinantes para la definición del campeonato.

Desde las 14, Atlético Campo Viera, actual líder con 14 puntos, enfrentará a Atlético Alem, que ocupa el tercer lugar con 10 unidades. El conjunto de Campo Viera buscará sostener su ventaja en lo más alto de la tabla, mientras que Alem intentará sumar para mantenerse en la pelea.

A las 16, será el turno de River de Santa Rita, que suma 5 puntos, frente a Racing de Villa Svea, que cierra las posiciones con una unidad. En esta jornada tendrá fecha libre AEMO, escolta con 13 puntos, por lo que estará atento al resultado del líder, con quien mantiene una diferencia de apenas una unidad.

Comienza el Clausura de la categoría Sub16

Hoy sábado 14 de noviembre se juega la 1° fecha del torneo Clausura 2026 de la categoría Sub16 femenina, con la disputa de dos encuentros en el estadio Juan Prats Ribas. Atlético Oberá vs Aemo y Racing vs River de Santa Rita.

Clausura masculino

La actividad comienza este sábado con el partido pendiente de la cuarta fecha entre Atlético Guaraní y Atlético Alem, correspondiente a la Zona A. Todavía resta recuperar otro encuentro de esa jornada: Atlético Campo Grande frente a Atlético Aristóbulo del Valle, por la Zona D.

El domingo, desde las 17, se jugará la quinta fecha en las cuatro zonas, con excepción del encuentro entre Atlético Aristóbulo del Valle e Independiente, que comenzará a las 16.30.

En la Zona A, A.E.M.O. y Atlético Alem comparten la cima con 7 puntos, por lo que la jornada tendrá partidos importantes: Atlético Alem recibirá a Atlético Iguazú, mientras que A.E.M.O. será local ante Atlético Guaraní.

Por la Zona B, Olimpia/San Antonio lidera con 10 unidades y buscará sostener su ventaja cuando visite a Racing de Villa Svea. Además, Atlético Oberá recibirá a Ex Alumnos 185, en un atractivo cruce entre equipos que necesitan sumar.

En la Zona C, River de Santa Rita es el puntero con 5 puntos, seguido por San Martín y River de Villa Bonita, ambos con 2. Esta fecha tendrá el enfrentamiento entre River de Villa Bonita y San Martín, mientras que River de Santa Rita tendrá jornada libre.

Finalmente, en la Zona D, Independiente lidera con 8 puntos, seguido por Atlético Campo Grande con 7. Ambos buscarán mantenerse en los primeros puestos: Independiente visitará a Atlético Aristóbulo del Valle y Campo Grande enfrentará a Atlético Campo Viera.