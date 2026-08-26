Comercios de calle Estrada invitan a una tarde de peatonal con propuestas para toda la familia

Este sábado 14 de noviembre, comerciantes de la zona de calle Estrada, entre Gobernador Barreyro y avenida Sarmiento, realizarán una Gran Peatonal de 17 a 21 horas, con espectáculos artísticos, presentaciones de ballet, espacios para emprendedores y sorteos.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y promover la actividad comercial del sector, con distintas alternativas para quienes se acerquen durante la tarde.

Con motivo de la actividad, el tránsito vehicular permanecerá interrumpido sobre calle Estrada, entre Gobernador Barreyro y avenida Sarmiento, desde las 14 hasta las 22 horas. Se solicita a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas.

Modificación del recorrido del transporte público

Debido al corte de tránsito, los servicios de transporte público de pasajeros modificarán temporalmente su recorrido habitual.

El trayecto que comprende avenida José Ingenieros, calle Larrea, calle G. Erasmie y calle Estrada será reemplazado por el recorrido alternativo por avenida José Ingenieros y avenida Sarmiento.

Se recomienda a los usuarios tener en cuenta esta modificación durante el horario establecido.