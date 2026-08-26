Taro Nakatsuka va por el subcampeonato

Segundo en el campeonato de la categoría MX2B, con dos puntos de venta sobre su rival directo, Taro Nakatsuka correrá el fin de semana la última fecha del Campeonato Argentino de Motocross 2026 en La Pampa, con el objetivo de terminar el año en el podio.

El joven obereño del Naka Team fue regular durante el campeonato y de esa manera pudo mantenerse como gran protagonista de la categoría, siempre luchando entre los primeros del campeonato. Así llega a la definición con chances de ser subcampeón.

La punta del campeonato no está en juego, ya que Martín Banchio se consagró en la fecha pasada. Pero sí el segundo puesto, en el que Nakatsuka acumula 176 puntos, perseguido por el cordobés Jeremías Freytes con 174.

Por ese motivo, el objetivo será sumar y mantenerse al frente del rival en las dos mangas del domingo, las carreras que entregan puntos. El foco está puesto en redondear la temporada en el podio de la categoría.

“Cualquiera sea el resultado para nosotros será un año totalmente positivo, porque es el primero en esta categoría, siempre estuvimos peleando en los puestos de vanguardia y eso es muy bueno. Poder terminar el podio será más que satisfactorio”, indicó el director del team, Rafael Nakatsuka. Y agregó que están “confiados en el trabajo que hizo Taro en la previa, con mucho entrenamiento y preparación para de recuperar los puntos que se nos escaparon en La Rioja por la rotura de la moto y la situación de tener que correr con una prestada”.

El escenario de la última fecha será el Circuito MX ATV Los Caldenes en Victoria, La Pampa, una pista conocida para el equipo misionero ya que desde 2023 viene disputando carreras ahí.

La presencia del Naka Team en el Campeonato Argentino de Motocross es posible gracias al apoyo de las empresas yerba mate Don Basilio, Súper El Cóndor, Servicentros Axion Oberá, Electromil Oberá y Farmacia Perfumería Libertad.