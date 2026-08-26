Su hija alertó a la Policía y detuvieron a un hombre acusado de agredir a su pareja.

Una multitud vive el desfile de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comienza con entrada gratuita
Un hombre de 35 años fue detenido este viernes en la localidad de San Martín, acusado de agredir físicamente a su pareja, de 33 años. La intervención policial se inició luego de que la hija de ambos, de 13 años, solicitara ayuda al advertir que su padre estaba golpeando a su madre.
El hecho ocurrió alrededor de las 9, cuando la adolescente se presentó ante los efectivos y pidió que acudieran a su domicilio. Según manifestó, su padre estaba agrediendo físicamente a su madre, por lo que los policías se trasladaron de inmediato al lugar.
Una vez allí, los uniformados entrevistaron a la mujer, quien relató que su concubino le había propinado un golpe en el ojo derecho. Ante esta situación, los efectivos demoraron al acusado y posteriormente recibieron la denuncia formal de la víctima.
La mujer fue examinada por el médico policial, quien constató un hematoma en el ojo derecho y estableció un tiempo probable de curación de 10 días.
Finalmente, tras las consultas con el magistrado interviniente, el hombre fue notificado de los motivos de su detención y quedó alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia.