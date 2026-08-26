Su hija alertó a la Policía y detuvieron a un hombre acusado de agredir a su pareja.

Un hombre de 35 años fue detenido este viernes en la localidad de San Martín, acusado de agredir físicamente a su pareja, de 33 años. La intervención policial se inició luego de que la hija de ambos, de 13 años, solicitara ayuda al advertir que su padre estaba golpeando a su madre.

El hecho ocurrió alrededor de las 9, cuando la adolescente se presentó ante los efectivos y pidió que acudieran a su domicilio. Según manifestó, su padre estaba agrediendo físicamente a su madre, por lo que los policías se trasladaron de inmediato al lugar.

Una vez allí, los uniformados entrevistaron a la mujer, quien relató que su concubino le había propinado un golpe en el ojo derecho. Ante esta situación, los efectivos demoraron al acusado y posteriormente recibieron la denuncia formal de la víctima.

La mujer fue examinada por el médico policial, quien constató un hematoma en el ojo derecho y estableció un tiempo probable de curación de 10 días.

Finalmente, tras las consultas con el magistrado interviniente, el hombre fue notificado de los motivos de su detención y quedó alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia.