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Locales Policiales

Robó una motosierra a su abuelo en Campo Viera, fue detenido y recuperaron la herramienta

  • 14/noviembre/2026
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Un hombre de 28 años fue detenido en Campo Viera, acusado de sustraerle una motosierra a su abuelo, de 74 años. La investigación policial permitió recuperar la herramienta y establecer que el sospechoso también tenía un pedido de detención vigente por una causa de desobediencia judicial y amenazas.

La denuncia fue radicada el pasado 10 de noviembre por el damnificado, quien manifestó que días antes su nieto le había sustraído una motosierra de su vivienda, ubicada en el barrio Cooperativa II.

A partir de la presentación, los efectivos iniciaron las averiguaciones para esclarecer el hecho e identificar al presunto autor. Las tareas investigativas permitieron establecer su vinculación con la sustracción y avanzar en su localización.

Finalmente, este viernes, los agentes concretaron la detención del hombre y recuperaron la herramienta denunciada como robada. Además, constataron que registraba un requerimiento de ubicación y detención solicitado por la Comisaría de la Mujer local, en el marco de una causa por desobediencia judicial y amenazas.

El detenido quedó alojado en la comisaría de Campo Viera a disposición de la Justicia, mientras que la motosierra fue secuestrada y quedó sujeta a las actuaciones legales correspondientes.

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