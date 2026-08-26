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Locales Policiales

El desborde de un arroyo provocó daños totales en una vivienda de Campo Ramón

  • 14/noviembre/2026
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Las intensas lluvias registradas el jueves provocaron el desborde de un arroyo en el barrio Peón Rural de Campo Ramón, donde una vivienda sufrió importantes daños estructurales. Efectivos policiales asistieron a la familia afectada y constataron los destrozos ocasionados por la fuerza del agua, que derribó paredes y arrastró muebles y otros elementos del interior del inmueble.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Policía el viernes, cerca de las 10 horas, el desborde del arroyo lindante a la propiedad se produjo como consecuencia del importante caudal de agua generado por las precipitaciones.

La corriente ingresó con fuerza a la vivienda y provocó daños en su estructura, además de arrastrar los muebles y distintos objetos que se encontraban en el interior.

Ante emergencias o situaciones que requieran asistencia por las inclemencias climáticas, se recuerda que los vecinos pueden comunicarse con el sistema de emergencias 911.

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