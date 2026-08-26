El desborde de un arroyo provocó daños totales en una vivienda de Campo Ramón

Las intensas lluvias registradas el jueves provocaron el desborde de un arroyo en el barrio Peón Rural de Campo Ramón, donde una vivienda sufrió importantes daños estructurales. Efectivos policiales asistieron a la familia afectada y constataron los destrozos ocasionados por la fuerza del agua, que derribó paredes y arrastró muebles y otros elementos del interior del inmueble.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Policía el viernes, cerca de las 10 horas, el desborde del arroyo lindante a la propiedad se produjo como consecuencia del importante caudal de agua generado por las precipitaciones.

La corriente ingresó con fuerza a la vivienda y provocó daños en su estructura, además de arrastrar los muebles y distintos objetos que se encontraban en el interior.

Ante emergencias o situaciones que requieran asistencia por las inclemencias climáticas, se recuerda que los vecinos pueden comunicarse con el sistema de emergencias 911.