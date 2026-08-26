Avanza el Clausura de la Liga Regional Obereña de Fútbol

Se completó la tercera fecha del Clausura de la Liga Regional Obereña de Fútbol y el torneo comienza a perfilar a sus candidatos, tanto en Cuarta División como en Primera.

En la Zona A, AEMO y Atlético Alem comparten la punta. Olimpia/San Antonio continúa como líder de la Zona B. Independiente de Campo Viera manda en la Zona D y River de Santa Rita sigue al frente de la Zona C. Todavía quedan dos partidos pendientes.

El Torneo completó la disputa de la tercera fecha, con encuentros que dejaron movimientos importantes en las tablas de posiciones de las cuatro zonas.

En la Zona A, Atlético Guaraní consiguió su primera victoria en el certamen al imponerse por 2 a 1 ante Atlético Iguazú, en condición de visitante. El resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos y salir del fondo de la tabla. Por su parte, Atlético Alem y AEMO protagonizaron un atractivo empate 1 a 1. Con este resultado, ambos equipos quedaron igualados en siete unidades, aunque AEMO conserva el primer puesto por diferencia de gol. Alem, que tiene un partido menos disputado, también se mantiene invicto.

En la Zona B, el líder Olimpia/San Antonio y Ex Alumnos 185 igualaron sin goles en uno de los encuentros más esperados de la fecha. El empate le permitió al conjunto de Olimpia/San Antonio llegar a los diez puntos y mantenerse en lo más alto, mientras que Exa alcanzó las seis unidades y continúa como escolta. En el otro partido, Atlético Oberá consiguió una importante victoria por 3 a 1 frente a Racing de Villa Svea. De esta manera, el Decano obereño sumó su primer triunfo en el Clausura y llegó a cuatro puntos, mientras que Racing continúa con una unidad.

La Zona C tuvo una particularidad en su programación. El encuentro correspondiente a la tercera fecha entre River de Santa Rita y San Martín ya se había disputado dos fines de semana atrás, con empate 1 a 1. Por eso, en esta oportunidad se aprovechó para completar el compromiso pendiente de la cuarta fecha, en el que River de Santa Rita y River de Villa Bonita igualaron 0 a 0. San Martín tuvo fecha libre. Con este resultado, River de Santa Rita llegó a cinco puntos y se mantiene como líder de la zona, seguido por San Martín con dos y River de Villa Bonita con uno.

Finalmente, en la Zona D, Atlético Campo Viera protagonizó la goleada de la jornada al vencer por 6 a 1 a Atlético Aristóbulo del Valle. El triunfo significó un impulso importante para el conjunto viereño, que llegó a cuatro unidades y escaló posiciones.

En el otro encuentro, Atlético Campo Grande e Independiente de Campo Viera empataron 1 a 1. El resultado le permitió a Independiente alcanzar los ocho puntos y conservar el liderazgo, mientras que Campo Grande llegó a siete y se mantiene como su principal perseguidor.

Quedan dos encuentros pendientes para completar la programación correspondientes a la cuarta fecha. En la Zona A deben enfrentarse Atlético Guaraní y Atlético Alem, mientras que por la Zona D resta disputarse el encuentro entre Atlético Campo Grande y Atlético Aristóbulo del Valle.

Posiciones