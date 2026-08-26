Oberá Nocturna reunirá cine, formación y producciones regionales durante tres jornadas

El 4.º Ciclo de Cine de Terror se realizará del 13 al 15 de noviembre en el Cine Teatro Oberá – Espacio INCAA. La programación incluirá tres largometrajes, 31 cortometrajes, charlas con profesionales, una muestra federal y diferentes expresiones artísticas vinculadas al género fantástico y de terror. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

Bajo la consigna “Mitos que solo la selva deja ver”, Oberá será escenario de una nueva edición de Oberá Nocturna, el Ciclo de Cine de Terror que del 13 al 15 de noviembre ofrecerá tres jornadas dedicadas al cine, la formación y la producción audiovisual. El encuentro tendrá como sede el Cine Teatro Oberá – Espacio INCAA y buscará fortalecer los espacios de exhibición para realizadores de Misiones y la región, además de generar vínculos con el circuito nacional y latinoamericano.

En su cuarta edición, la propuesta reunirá producciones cinematográficas nacionales y regionales, encuentros con profesionales, muestras de cortometrajes, actividades de formación y otras expresiones artísticas relacionadas con el universo fantástico.

La programación central estará integrada por tres largometrajes. Uno de ellos será “El Susurro”, producción nacional cuya presentación contará con la participación de Fernando Díaz y Roxana Ramos, productores vinculados a la película “Cuando Acecha la Maldad”, quienes compartirán sus experiencias sobre el desarrollo y la producción cinematográfica.

También se estrenará “Mitra – Apaga la luz para poder ver”, un largometraje realizado en Misiones que tendrá su primera presentación en el marco del ciclo. Participarán Diego Bellocchio, Yamila Barnasthpol, la actriz principal Desiree Salgueiro y el equipo de Montecine.

En tanto, el cierre de esta cuarta edición estará a cargo de “La Virgen de la Tosquera”, dirigida por Laura Casabé, una producción argentina que obtuvo la representación nacional en la carrera hacia los Premios Oscar 2027.

31 cortometrajes de Misiones y el NEA

Uno de los ejes del encuentro será la exhibición de nuevas producciones audiovisuales. En esta oportunidad se proyectarán 31 cortometrajes realizados por estudiantes y realizadores de Misiones y la región NEA, distribuidos en distintas muestras.

La selección incluirá Microterror, con trabajos de estudiantes misioneros; una muestra universitaria del NEA y una selección de producciones de realizadores regionales. El objetivo es generar oportunidades de exhibición y circulación para quienes comienzan a desarrollar sus proyectos audiovisuales, además de promover el intercambio de experiencias y miradas.

Charlas y formación con profesionales

La agenda también contempla espacios de capacitación y diálogo con referentes de la literatura y la producción audiovisual.

Entre las actividades previstas se encuentra “Del cuento al audiovisual”, un encuentro en el que Hugo Mitoire, Elian Guerin y Maco Pacheco abordarán las posibilidades de adaptar relatos literarios al lenguaje cinematográfico, con la presentación de un capítulo de “Cuentos de Terror para Franco”.

Por otra parte, Mónica Acuña y Macarena Bordon ofrecerán una charla y demostración sobre maquillaje FX, caracterización y dirección artística, a partir de su experiencia en la producción de “Mitra”.

La producción cinematográfica tendrá su propio espacio con Fernando Díaz y Roxana Ramos, mientras que Elian Aguilar, integrante de Buenos Aires Rojo Sangre, brindará la charla “7 cosas a tener en cuenta para mandar tu primer (o último) corto a un festival de cine”, destinada a compartir herramientas y recomendaciones para realizadores interesados en participar de festivales.

Una muestra federal para fortalecer el circuito del género

Otro de los acontecimientos destacados será la Muestra Federal de Cine de Terror, una iniciativa que surge del trabajo conjunto entre distintos festivales con el propósito de ampliar la circulación y difusión de películas del género.

Participarán Nieve Roja, Merlo Sangriento, Terror en el Valle, Terror Córdoba y Buenos Aires Rojo Sangre. A esta propuesta se sumará FantLatam, ampliando el intercambio con el circuito latinoamericano de cine fantástico.

La iniciativa apunta a fortalecer las redes de colaboración entre festivales y generar nuevas oportunidades para que las producciones lleguen a públicos de diferentes regiones del país.

Literatura, poesía y cosplay

El universo del terror también tendrá presencia a través de otras disciplinas artísticas. Durante las jornadas se presentarán los trabajos seleccionados en las convocatorias de Cuentos Cortos y Poesía de Terror, destinadas a promover la escritura y la creación literaria entre estudiantes de la provincia.

Además, se desarrollará un encuentro de cosplayers coordinado por Ivanna Pereyra, que sumará un espacio de participación para quienes encuentran en los personajes, las caracterizaciones y la cultura fantástica otra forma de expresión artística.

Con una programación que combina exhibición, capacitación y producción, Oberá Nocturna busca consolidarse como un espacio de referencia para el desarrollo audiovisual regional. La propuesta apuesta a generar oportunidades para estudiantes y realizadores, fortalecer los vínculos entre festivales y acercar nuevas producciones al público.

Las actividades se desarrollarán el 13, 14 y 15 de noviembre en el Cine Teatro Oberá – Espacio INCAA, con entrada libre y gratuita.