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Por el feriado nacional, habrá modificaciones en los servicios públicos de Oberá

  • 8/noviembre/2026
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El lunes 9 de noviembre no se prestarán algunos servicios municipales, entre ellos la recolección de residuos domiciliarios, el camión atmosférico y la distribución de agua. El barrido y la limpieza se realizarán con normalidad. Las prestaciones se retomarán de manera completa el martes 10.

Con motivo del feriado nacional del lunes 9 de noviembre, los Servicios Públicos de Oberá tendrán modificaciones en su funcionamiento.

Durante esa jornada no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios, camión atmosférico ni distribución de agua.

En tanto, se mantendrán los trabajos de barrido y limpieza en la ciudad.

Desde el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre se retomará la prestación completa de los servicios municipales.

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