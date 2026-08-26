Reflexiones entre equívocas y univocas: Filosofar Posadas (por Juan Oviedo)

3.2 Posadas en óptica posmoderna

Se trata de algo que no escapa al propio sujeto, según Díaz «El sujeto virtual (o digital) en tanto subjetividad sigue conservando un discurso, pero -al menos para quien se comunica con él- no garantiza identidad»,[1] porque respecto de la identidad acerca de quién es quién en las redes sociales y en el ciberespacio, no implique un tema menor pues «La familiaridad de dejar entrar “al hogar” a un desconocido es una de las primeras de las conductas que el ciberespacio provoca en los internautas, claro, la mediación implique la doble condición de hacer ingresar a un tercero pero con la dificultad de comprobar si lo que él dice o cómo él se presenta, si es verdadero, real o no, porque los usuarios pueden ser lo que quieran ser, fingir, jugar, mentir, por momentos ser honestos, alejarse o no de sus relaciones en la Web etc., por supuesto que nadie se ha materializado, es decir, pasar de un ordenados a otro hasta ahora y eso, genere un sentido de seguridad que sólo lo virtual dispensa, desde el estar pero sin ese estar concreto.»[2]Pero tal seguridad -no sea- tan así, porque los sistemas privados son acechados por estos delincuentes cibernéticos denominados hacker, o víctimas de algoritmos por datos tomados, el usuario “es” bombardeados con productos comerciales de toda índole.

Pero ¿virtualidad significa símbolo?, no, porque el símbolo es un mensaje materializado de algo trascendente asimismo“no hay” nada trascendente detrás de esta Posadas, por tratarsesolo espacio de momentos e instantes, llenos de pretensiones efímeras con experiencias que no redundan en un ontologizar, por estar frente a alguien “dividual” (sujeto fragmentado) bajo el ámbito de su propia licuación. Recordemos la definición de Bauman “La mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas”[3], y ponga en eje a las realidades sólidas como eran en el tiempo de nuestros abuelos o el trabajo. Donde el matrimonio era -para toda la vida-, eso hoy desvanecido por el acecho de la Posmodernidad.

Acerca de Dividual nos topemos con una interesante definición de Ruiz Uribe[4] quien parte de la siguiente premisa: en las sociedades existe el hiperrealismo provocador de fracturas en la identidad y la naturaleza del ser. Justificacióndesmedida por el “consumo” llevando a los seres humanos al terreno de la hiperlógica y de la -no razón-. El hiperrealismo a través del manejo mediático, descentra al individuo incluso en dividual, imposibilitando los procesos de socialización. Al mismo tiempo, el hiperconsumo estimule procesos de -des socialización- fracturando el interior del ser además de la identidad.

Esta Posadas de la costanera es un lugar de paso y solo puede ofrecer la ilusión de deseos -no nacidos- en el seno de las propias personas. Se trata de algo impuesto donde uno se encuentra allí con otros-ellos, incluso la nueva paradoja sea la de un espacio de -no encuentros-, como efecto de la simulación en su máxima tensión por interpelar ¿qué es lo real?

La más atávicas y fundamentales de las preguntas se presentan ahora respecto a esta Posadas: por su realidad. ¿Su ficción es real?, ¡sí!, y como todo lo otro de su hiperrealidad, simulación, virtualidad, la tornan “leve” respecto a las otras Posadas sujetas a la lucha cotidiana que la realidad castiga, somete y reclama.

¿La otra es una continuidad de esta?, definitivamente no, ya señalamos la ruptura de esta Posadas con las otras, porque no es una construcción valorativa del siglo XIX sino un emerger[5] y esto rompa con la causalidad. Si bien todo emerger lo hace de un ayer, pero pasado que -no- determina, la emergencia significa eso, solo desde la simulaciónquede justificada a ser algo que -no fue-, planificación de una Modernidad, lo evanescente será la característica de esta parte de la ciudad.

Grandes relatos, pensamiento débil, deconstrucción, hedonismo, divisible, simulación, hiperrealidad, todas son nociones del pensamiento posmoderno al servicio de una noción, la superación de una Modernidad sin vigencia, cuyo rastro es la vieja Posadas y sus contradicciones. Porque si esa Modernidad estuvo basada en valores de progreso, de la verdad, del ejercer estructuralista, moral del deber, sujeto político, cognoscente, indivisible, mundo concreto, realidad, he aquí la refracción en la Posadas Posmoderna de la costanera ante aquellas Posadas Modernas.

Para finalizar, no deja de ser un curioso “pastiche cultural” la presencia de las manifestaciones culturales en la señalada rivera del Paraná, expresiones de una Modernidad, pero en un espacio posmoderno. Por ejemplo, con estatuas que nos recuerdan a la presencia originaria, lugares de negocios ambulantes, lugar de varias prácticas estudiantiles además de dos balnearios paradigmáticos como «El Brete» y «La Mansa» acordando la extensión o límites a una zona distinta al resto, Nos hable de una ruptura entre espacialidad y temporalidad, un lugar habitado por el ayer, pero desde una mirada del mañana in situ, provocando un disloque de sentidos y contrasentidos, los cuales, imposibles de conciliar.

Juan Oviedo

[1]Díaz Esther, Posmodernidad, Ed. .Biblos 2da edición, año 1999.

[2]O la oposición entre civilización y barbarie.

[3]Justo Barranco, Pero, ¿qué es la modernidad líquida?, La Vanguardia en pág. web; https://www.lavanguardia.com/cultura/20170109/413213624617/modernidad-liquida-zygmunt-bauman.html (en línea).

[4]Ruiz, Martha Nélida, El espejo intoxicado, Hiperrealismo, Hiperconsumo e Hiperlógica en las sociedades posmodernas. Editorial Octaedro, Barcelona. España, 2006.

[5]La idea del emergentismo global es que según vamos ascendiendo en el nivel de complejidad de lo que existe (o de lo que las ciencias nos dicen que existe) vamos encontrando fenómenos novedosos y sorprendentes, en tanto en cuanto son fenómenos no predecibles, explicables y/o deducibles a partir del conocimiento que tenemos de las cosas menos complejas. El emergentismo local, una postura más débil, se limita a sostener que entre un nivel determinado y algún otro en concreto se da una relación de emergencia. Por ejemplo, uno puede pensar que sólo en el nivel de la biología hay realmente emergencia: entre física fundamental, física macroscópica y química no hay emergencia propiamente dicha. También es posible (y así lo han hecho muchos filósofos a lo largo de la historia) sostener que lo único realmente emergente en el mundo natural es la mente, y, en concreto, la consciencia. Agustín Vicente (2018), “Emergentismo”, Enciclopedia de la Sociedad Española de Filosofía Analítica (URL: http://www.sefaweb.es/emergentismo/)