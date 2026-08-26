La historia de una de las actividades productivas que forman parte del pasado de Oberá será el eje de la conferencia “Huellas del Tung: memorias de la Fábrica de Aceite de Tung”, que se realizará este jueves 26 de noviembre, a las 20 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

La charla estará a cargo del profesor Agustín Nicolás Wall y la diseñadora gráfica Andrea Luisina Wall, quienes compartirán sus conocimientos sobre la historia de la fábrica de aceite de tung y su influencia en la memoria colectiva y la identidad de la región.

La actividad forma parte del Ciclo de Charlas de la Junta de Estudios Históricos de Oberá y tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en la intersección de las avenidas José Ingenieros y Larrea.

La entrada será libre y gratuita, con una propuesta abierta a toda la comunidad para conocer y recuperar parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en el lema “Oberá, camino al Centenario”.