Una multitud vive el desfile de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comienza con entrada gratuita
La historia de una de las actividades productivas que forman parte del pasado de Oberá será el eje de la conferencia “Huellas del Tung: memorias de la Fábrica de Aceite de Tung”, que se realizará este jueves 26 de noviembre, a las 20 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
La charla estará a cargo del profesor Agustín Nicolás Wall y la diseñadora gráfica Andrea Luisina Wall, quienes compartirán sus conocimientos sobre la historia de la fábrica de aceite de tung y su influencia en la memoria colectiva y la identidad de la región.
La actividad forma parte del Ciclo de Charlas de la Junta de Estudios Históricos de Oberá y tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en la intersección de las avenidas José Ingenieros y Larrea.
La entrada será libre y gratuita, con una propuesta abierta a toda la comunidad para conocer y recuperar parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
La iniciativa se enmarca en el lema “Oberá, camino al Centenario”.