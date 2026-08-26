En el marco de la 33° Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó la Resolución N° 120/2026, mediante la cual convoca a una Audiencia Pública para el próximo 9 de diciembre, a las 9 horas, en la Casa de la Cultura, con el objetivo de abordar la solicitud de evaluación del cuadro tarifario del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad.

La convocatoria se enmarca en el Expediente N° 611/2026, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que contempla el pedido de actualización de las tarifas del servicio. De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación del costo del transporte debe realizarse cada cuatro meses y, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y las ordenanzas que regulan el servicio, resulta obligatoria la convocatoria a una Audiencia Pública para tratar la cuestión.

Al respecto, el concejal Maximilian Binder, presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad Urbana, explicó que el procedimiento responde a las disposiciones normativas que establecen la revisión periódica de los costos del servicio. “Cada cuatro meses, por ordenanza, tenemos que evaluar el costo de la tarifa que se presta a través del servicio público”, señaló.

Asimismo, indicó que el ingreso del expediente por parte del Ejecutivo Municipal da inicio al tratamiento correspondiente y que, en cumplimiento del artículo 44 de la Carta Orgánica, se debe garantizar la participación de la comunidad mediante una Audiencia Pública.

Binder también precisó que podrán participar todas las personas que tengan domicilio en Oberá, teniendo en cuenta que el tema a tratar está directamente vinculado con el transporte público de la ciudad. En ese sentido, remarcó que la inscripción podrá realizarse de manera presencial en la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, ubicada en Gobernador Barreyro N° 877, de 7 a 13 horas, o a través de la página web institucional, en el apartado de Audiencias Públicas.

El registro de inscripción estará habilitado desde el 27 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 4 de diciembre de 2026, a las 10 horas. Ese mismo día se publicará el orden del día de la audiencia.

De esta manera, el Concejo Deliberante convoca a los vecinos y vecinas de Oberá a informarse y participar de esta instancia institucional, que permitirá conocer las opiniones de la comunidad en relación con la solicitud de actualización del cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros.

La información y el formulario de inscripción online se encuentran disponibles en el sitio oficial: www.deliberanteobera.gob.ar/audiencias.