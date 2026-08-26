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Bomberos intervinieron por un principio de incendio en un club de tenis de Oberá

  • 30/octubre/2026
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Un principio de incendio registrado este viernes 30 de octubre, después de las 16, en el sector de lavandería de un establecimiento deportivo de Oberá movilizó a Bomberos Voluntarios y a la División Bomberos de la Policía. El foco se originó en una secadora de ropa y fue sofocado rápidamente por personal de la institución mediante el uso de un extintor portátil. No se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió en el edificio ubicado sobre avenida San Luis, en inmediaciones de la intersección con calle Berutti. Tras el aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios se desplazó hasta el lugar, donde constató que el fuego ya había sido extinguido por personal del establecimiento.

Posteriormente, los bomberos realizaron tareas de ventilación en el sector afectado y descartaron la posibilidad de una reignición. Por su parte, efectivos de la División Bomberos de la Policía inspeccionaron el lugar y verificaron las condiciones de seguridad.

Como consecuencia del incidente, la secadora resultó afectada y se registró impregnación de hollín en el sector de lavandería. Según las primeras verificaciones, el foco ígneo se habría originado por un desperfecto eléctrico en el electrodoméstico.

Finalizadas las tareas de intervención, ambas dotaciones se retiraron del lugar sin que se registraran mayores novedades.

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