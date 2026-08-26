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Oberá realizará una nueva jornada de ECO Canje en dos puntos de la ciudad

  • 30/octubre/2026
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El Gobierno de la Ciudad de Oberá, a través del programa Oberá Sustentable, invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ECO Canje, que se realizará este sábado 31 de octubre, de 9 a 12, en dos puntos de la ciudad: el Ecopunto de la plaza Malvinas, sobre calle Ing. Gordillo, y el del Parque de las Naciones, sobre avenida Ucrania.

Bajo la consigna “Traé tus reciclables y llevate artículos sustentables”, la propuesta busca fomentar la separación de residuos y promover hábitos responsables con el ambiente.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar materiales reciclables como cartón, papel, botellas de vidrio, plásticos, latas y residuos electrónicos.

Desde la organización recuerdan que los materiales deben entregarse limpios y secos para facilitar su clasificación y posterior reciclado.

El ECO Canje forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas que contribuyan a construir una ciudad más sustentable.

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