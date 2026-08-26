Doble muerte en Los Helechos: realizaron dos allanamientos y 50 policías participan de los rastrillajes

La investigación por las muertes de Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Gritzmacher (29), cuyos cuerpos fueron encontrados el jueves en Picada Sargento Cabral, en Los Helechos, continúa con nuevas medidas. Se realizaron dos allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación comercial, y cerca de 50 policías participan este viernes de los rastrillajes en la zona. Además, los investigadores analizan cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas para reconstruir los últimos movimientos de la pareja.

A partir de testimonios de familiares, los investigadores establecieron que las víctimas se dedicaban a la comercialización de electrodomésticos, con entregas particulares y financiación en cuotas mediante pagarés. En ese contexto, por el momento se descartaron las versiones iniciales que señalaban una presunta actividad como prestamistas.

En el marco de las medidas judiciales, el jueves se allanó la vivienda de la pareja en Oberá. Allí se secuestraron una notebook, dos CPU, un pendrive, una tarjeta de memoria y documentación comercial.

Además, a partir de testimonios y otros elementos reunidos durante la investigación, se concretó un segundo allanamiento en una vivienda vinculada con las relaciones comerciales de Schulz.

En paralelo, los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad que captaron el desplazamiento del vehículo de las víctimas hacia la zona donde fueron halladas. El objetivo es reconstruir el recorrido, establecer sus movimientos y determinar si otros vehículos circularon por el sector.

Este viernes, cerca de 50 efectivos participan de nuevos rastrillajes en Picada Sargento Cabral y sus alrededores. Una de las principales tareas está orientada a localizar el teléfono celular de Griselda, ya que la información de conexión con antenas telefónicas permite orientar la búsqueda hacia ese sector. También se verifica si otro dispositivo de interés se encuentra entre las pertenencias de Schulz trasladadas a la morgue judicial.

Durante los rastrillajes, además, se encontraron fragmentos de papeles entre las malezas. Policía Científica detectó en ellos huellas dactilares parciales que serán sometidas a cotejo.

Por otra parte, para este viernes están previstas las autopsias de ambos cuerpos, cuyos resultados serán fundamentales para determinar las causas de las muertes.

En cuanto a las averiguaciones, dos hombres de 39 y 31 años fueron demorados preventivamente. Uno tendría vinculación comercial con Schulz y el otro fue localizado durante uno de los allanamientos. Según la información disponible, las medidas buscan establecer qué datos pueden aportar a la investigación y hasta el momento no se les atribuye responsabilidad en las muertes. También está prevista la declaración de un tercer hombre por una presunta deuda comercial.

La investigación continúa a cargo de la Unidad Regional II de Oberá, con la colaboración de las áreas de Investigaciones, Cibercrimen, Policía Científica y la Dirección de Homicidios de Posadas, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción N.º 1.