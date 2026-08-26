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La Estudiantina Obereña comenzó con una gran convocatoria de estudiantes y familias

  • 30/octubre/2026
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Con un importante marco de público, comenzó la Estudiantina Obereña en el escenario Norguss Jacob del Parque de las Naciones. Durante la primera noche, 13 colegios presentaron sus producciones, con propuestas que combinaron música, baile, batucadas e hinchadas, en una celebración que reunió a estudiantes, familias y vecinos.

El intendente de Oberá, Pablo Hassan, destacó el crecimiento de la Estudiantina a lo largo de los años y felicitó a los integrantes de ACEDO por el trabajo realizado para concretar una nueva edición.

“Nos sentimos muy contentos porque venimos creciendo año a año con la Estudiantina Obereña. Viene dando el ejemplo a nivel provincial, por la educación, el respeto de los chicos y cómo se va desarrollando la fiesta”, expresó.

También valoró el espíritu de participación de los estudiantes y señaló que, más allá de la competencia, el objetivo es compartir y disfrutar de la celebración. “Los chicos, más allá de competir, quieren ayudar a sus compañeros a pasar un buen momento y festejar su mes de la Estudiantina”, manifestó.

En esa línea, Hassan reafirmó el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Oberá de acompañar la propuesta y trabajar para que siga creciendo e incluya a más estudiantes, incluso a quienes forman parte de otros municipios del departamento.

La programación continuará este viernes y sábado, desde las 20, con las presentaciones de los colegios en el escenario del Parque de las Naciones. En tanto, el domingo se realizará la elección de los Reyes Departamentales, actividad que marcará el cierre de esta edición de la Estudiantina Obereña.

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