Una joven de 29 años murió en el Salto Paca de Panambí: investigan las circunstancias del hecho

Una mujer de 29 años falleció este viernes 30 de octubre por la tarde en el predio turístico Salto Paca, ubicado en Panambí. La joven había llegado al lugar acompañada de su bebé de cuatro meses, quien quedó al cuidado de una pareja y se encuentra a salvo. La Policía intervino en el lugar y dio intervención a la Justicia.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer, identificada como Carolina Estefani H. (29), había contratado un servicio de remís para trasladarse desde la zona del kilómetro 17 de la ruta provincial 5 hasta el complejo turístico, situado a unos tres kilómetros del casco urbano.

Según el testimonio de las personas que la trasladaron, al llegar al predio la joven dejó a su hijo al cuidado de la acompañante del conductor. Minutos después ocurrió el hecho que terminó con su fallecimiento.

Tras recibir el aviso, acudieron efectivos de la Comisaría de Panambí, Bomberos de la Policía de Misiones, personal de Policía Científica y la médica policial. Esta última examinó el cuerpo y estableció que la causa de muerte fue politraumatismos.

Por disposición del magistrado interviniente, finalmente el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y la inhumación. La Policía continúa con las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.