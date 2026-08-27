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Detuvieron en Oberá a un hombre denunciado por presunto abuso sexual contra una adolescente

  • 29/octubre/2026
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Un hombre de 35 años fue detenido este jueves 29 de octubre en Oberá, en el marco de una investigación por un presunto delito contra la integridad sexual de una adolescente de 13 años. La denuncia fue radicada ante la Comisaría de la Mujer y la detención se concretó por disposición judicial.

Según la presentación, los hechos habrían ocurrido hace aproximadamente tres años y fueron denunciados recientemente, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales y del Gabinete de Abordaje Familiar (GAF).

A partir de la denuncia, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte, dependiente de la Unidad Regional II, realizaron tareas investigativas para localizar al hombre señalado.

El procedimiento se concretó este jueves, cerca de las 10:30, cuando los policías ubicaron y detuvieron al sospechoso en Oberá.

Tras ser examinado por el médico policial, el hombre fue trasladado a la Comisaría de la Mujer, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

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